Bambini a lezione dal pastore

Dal latte al formaggio: bambini e bambine, affascinati da questa bella e lodevole esperienza sulla tradizione della pastorizia, hanno avuto modo di conoscere da vicino e di parlare con uno dei pastori di Resceto, Dario Fialdini. Una giornata speciale, dunque, per gli alunni e le alunne delle classi II e III A della scuola paritaria Le Grazie primavera infanzia che, accompagnanti dalle loro insegnanti, hanno raggiunto l’antico borgo di Resceto, accolti dall’associazione Resceto Vive con la presenza del pastore dell’azienda agricola, Dario Fialdini. I bambini e le bambine hanno potuto assistere e conoscere le tecniche tradizionali di mungitura fino alla trasformazione del latte in formaggio. Soddisfatto il presidente dell’associazione Resceto Vive, Riccardo Fialdini: "Ringrazio la scuola per l’attenzione prestata e il pastore Dario che ha incantato i bambini con le sue ’lezioni’ all’aperto. E’ nostro obiettivo coinvolgere i giovanissimi alla riscoperta delle nostre tradizioni e della nostra storia, valorizzando i nostri paesi".

L’associazione Resceto Vive promuove tanti eventi per avvicinare i bambini e le rispettive famiglie alla conoscenza della montagna, in particolare la via Vandelli con il suo fascino settecentesco. A breve ci saranno altri eventi che animeranno il borgo di Resceto.

A. M. Fru.