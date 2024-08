Bagnino fuori servizio si tuffa e aiuta surfista: "Mi sono buttato subito"

Aveva finito da poco il suo turno, ma quando ha sentito chiamare aiuto non ci ha pensato due volte e si è tuffato in mare per soccorrere un cliente dello stabilimento. Questo quanto accaduto domenica scorsa, intorno alle 19.30, al Beach Club del Cinquale. A correre in aiuto di un cliente abituale della spiaggia attrezzata è stato il ventitreenne Lorenzo Manfredi, che da cinque stagioni presta servizio di assistenza bagnanti al Beach Club. "Mi sono buttato a prescindere dall’orario e subito – spiega Lorenzo – per senso del dovere e per istinto. Ho sentito gridare aiuto e ho visto un mio cliente in difficoltà, non ci ho pensato due volte. Mi sono tuffato in mare per soccorrere il ragazzo che facendo surf si era tagliato con la tavola". Prima di entrare in acqua Lorenzo ha lanciato i suo telefono ad un altro collega dello stabilimento che ha prontamente allarmato fabrizio Bertilorenzi, titolare dello stabilimento balneare, e chiamato i soccorsi. Dopo essere stato prelevato dall’ambulanza il ferito è stato portato al Noa, dove ha ricevuto tutte le cure del caso. Un incidente di percorso finito nel migliore dei modi dato che come riferitoci dal titolare dello stabilimento il cliente sta bene e presto potrà tornare a surfare nelle acque del Beach Club.

E.S