Bagni pubblici e piste ciclabili. Gli anziani elencano i ’desiderata’

Bagni pubblici, orti urbani e strutture sportive. Sono alcune delle proposte raccolte dalla consulta anziani del Comune dopo il percorso di ascolto ‘Tra sogni e bisogni’. Al centro degli incontri, con la partecipazione della consulta Anziani e degli assessori della giunta, tante le richieste emerse nel percorso di ascolto, avvenuto da febbraio a luglio scorso e presentato nel corso dell’Age pride dello scorso 30 agosto.

Venerdì scorso la consulta si è confrontata con le assessore Lara Benfatto, Roberta Crudeli, Gea Dazzi ed Elena Guadagni per analizzare le proposte avanzate su diversi temi: partecipazione dei cittadini, orti urbani, piste ciclabili e pedonali e strutture sportive, oltre al tema bagni pubblici. "C’è stato riferito dall’ufficio tecnico – spiegano dalla consulta anziani – che è già stato effettuato il censimento dei bagni pubblici utilizzabili e che saranno fruibili a breve. Si tratta, oltre a quelli già aperti in piazza Gramsci e parco Puccinelli, dei bagni già presenti sul litorale. Da parte nostra, immaginando percorsi pedonali da Carrara a Marina, abbiamo comunque sollecitato la messa in funzione di altri bagni pubblici lungo il viale. E’ necessario dotare ciascun parco dei relativi servizi". In merito alle piste ciclabili e pedonali, il Comune ha partecipato ad un bando regionale per ottenere finanziamenti per percorsi di accesso alle zone montane che potranno favorire il collegamento dai monti al mare. "Per quanto riguarda le strutture sportive - prosegue la consulta - è prevista l’installazione di nuove attrezzature, diverse dai vecchi percorsi vita, nelle pinete della Imm. Per l’attivazione degli orti urbani alla Padula, sono stati effettuati i sopralluoghi necessari ed è in definizione la manifestazione d’interesse per l’assegnazione. In relazione alla partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, l’amministrazione, avvalendosi di una società specializzata, ha avviato un percorso per la definizione delle modalità e delle forme che dovranno assumere gli istituti di partecipazione. Siamo inoltre impegnati nell’organizzazione di un percorso di alfabetizzazione digitale che prevede sei incontri. In relazione al tema, abbiamo chiesto l’attivazione di internet point nelle tre biblioteche comunali".