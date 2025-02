Baglietto al Boat show di Dubai per proporre gli yacht degli sceicchi

Partecipazione prestigiosa per il cantiere navale Baglietto. L’azienda, specializzata nella costruzione di nuove imbarcazioni plananti in alluminio e megayacht, rende nota la prossima partecipazione all’importante ‘Dubai Boat Show 2025’. L’evento è in programma dal 19 al 23 marzo e in quella sede Baglietto, dopo i positivi riscontro già ottenuto lo scorso anno, potrà riaffermare il suo impegno verso il mercato del Medio Oriente e sottolineare allo stesso tempo l’interesse dell’azienda nei confronti di una regione importante, considerata ormai da diverso tempo un territorio chiave per l’industria della nautica di lusso’ Al Dubai Boat Show 2025 Baglietto sarà allo stand numero SYA-05 "Siamo lieti di far parte del Dubai Boat Show ancora una volta - ha dichiarato Fabio Ermetto, Cco di Baglietto - e la nostra partecipazione l’anno scorso è stata una testimonianza del crescente interesse nella regione del Medio Oriente. Quest’anno, puntiamo a rafforzare le nostre relazioni nell’area e a confermare le qualità uniche che rendono Baglietto un nome di riferimento nell’industria nautica internazionale."

Baglietto oggi conta due sedi produttive: a La Spezia e Carrara. La sede spezzina si espande su una superficie di 35mila metri quadrati, con importanti investimenti che hanno visto, negli ultimi anni, il rinnovamento dell’intero impianto produttivo con la costruzione di 3 nuovi capannoni per imbarcazioni fino a 65 metri e banchine per ospitare navi fino a 70 metri. L’unità operativa di Carrara conta 2 aree di 5mila metri quadrati ciascuna, destinate una alla costruzione delle imbarcazioni militari con marchio Baglietto Navy, oltre che di alcuni modelli dell’iconico marchio Bertram Yachts, dal 2015 parte del gruppo Baglietto. La seconda area comprende 4 nuovi capannoni destinati alla costruzione della linea ‘Dom’, e yacht fino a 46 metri.