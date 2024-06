Bagarre elettorale infinita. Offese sul manifesto di Ottolini: "Sono molto amareggiato"

A Casola è stata sancita la vittoria del candidato sindaco Mattia Leonardi con la lista Casola Futura, la campagna elettorale, soprattutto nell’ultimo mese è stato parecchio accesa, ma, nonostante sia tutto finito le polemiche nel piccolo borgo dell’Alta Aulella non si sono fermate. Nella notte sul manifesto del candidato sindaco Michele Ottolini, che si è classificato secondo con 30,41% dei voti, è apparsa una scritta diretta contro lo stesso Ottolini "purgato di nuovo" una frase chiara e diretta contro il candidato sindaco della lista il Popolo dell’Alta Valle Aulella che ha così risposto al gesto di cattivo gusto nei suoi confronti: "Penso che non ci sia molto da dire, ho ricevuto la foto questa mattina da un esponente del Pd della zona che mi ha prontamente espresso la sua solidarietà, io non sapevo nulla siccome ero a Spezia. Non ho molto da aggiungere sono molto amareggiato, per fortuna sto ricevendo molto solidarietà, ci tengo a precisare che nessuno della lista Casola Futura si è espresso ma va bene così, questa azione non fa altro che confermare che nonostante fossimo da soli ci hanno temuto".

Ottolini che entrerà in consiglio comunale all’opposizione assiema alla sua candidata Maria La Salandra ha poi espresso il suo parere sull’esito del voto nel suo comune: "Io e miei candidati abbiamo combattuto una guerra da soli, senza l’appoggio di nessuno abbiamo ottenuto un ottimo risultato ma non è bastato, anche qui vorrei fare un precisazione, se non è stata fatta una lista unica la colpa è da attribuire al segretario del Pd di Casola Gianpiero Berti che non ha accettato nessun tipo di accordo, lui e la candidata sindaco Anna Leonardi hanno messo il veto sul mio nome per motivi personali e non per motivi politici. Spiego in breve le motivazione – dice Ottolini -: Berti ci accusa di averlo sfavorito dieci anni fa quando lui era candidato contro Riccardo Ballerini, secondo lui abbiamo regalato i nostri voti a Ballerini. Un’accusa folle".

Insomma, nonostante i cittadini abbiano espresso la loro preferenza la situazione nel piccolo comune di Casola rimane molto movimentata, Ottolini ha chiosato dicendo: "Posso ben immaginare chi abbia fatto questo atto nei miei confronti ma non farò nomi".

Sebastiano Mazzoni