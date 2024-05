Azzurri in campo con il sostegno di 300 tifosi La prevendita dei biglietti per la sfida Benevento-Carrarese è finalmente in corso, con previsioni di oltre 300 tifosi azzurri presenti. Ultras organizzano trasferta in pullman, nonostante ritardi e multa per l'uso di bengala. Solo settore Curva Nord Ospiti per i residenti di Massa Carrara e La Spezia.