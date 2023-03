’Azione’ sorride a Persiani La federazione scricchiola

’Azione’ sembra pronto ad appoggiare il candidato a sindaco Francesco Persiani, ex primo cittadino dopo la mozione di sfiducia votata il primo marzo da parte della maggioranza e l’opposizione compatta. Il partito di Carlo Calenda, a livello comunale sembra sia rimasto ’stregato’ dalla determinazione di Persiani di riprendere da dove aveva lasciato. Ieri sera, durante la riunione che si è tenuta con il coordinatore provinciale Riccardo Pelliccia, gli iscritti hanno discusso di un possibile sostegno al legale penalista alle prossime amministrative.

Si potrebbe quindi arricchire di un altro pezzo la squadra dell’ex primo cittadino, che vede alle prossime elezioni la fedeltà granitica della Lega e il supporto di Forza Italia. Persiani che si è ufficialmente ’ripresentato’ alla città lo scorso fine settimana, pronto a sostenere una campagna elettorale che si prefigura al vetriolo, con gli schieramenti delle rispettive fazioni ancora in alto mare. Se il Centrodestra vede una netta contrapposizione tra l’ex sindaco e il passato assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi di Fratelli d’Italia, con Antonio Cofrancesco a rodere voti, il Centrosinistra ha visto finalmente la scelta del Partito democratico: la direzione comunale ha presentato nelle ore scorse il suo ’cavallo di battaglia’, il chirurgo Enzo Romolo Ricci. Oltre a lui ci sono i civici Cesare Ragaglini, Fabio Evangelisti, Fabio Cristiani, il republicano Guido Mussi.

La possibile scelta di passare con Persiani ha un po’ destabilizzato l’altra fazione in campo nella federazione, ovvero Italia viva, che adesso sta alla finestra per capire cosa decidere nei prossimi giorni. Sentito Cosimo Maria Ferri ha spiegato: "Non escludiamo nessuna ipotesi, ma stiamo ragionando a 360 gradi. Sappiamo che Azione ha in mente di fare questa scelta. Noi rappresentiamo un riformismo che va al di là del terzo polo, in linea con le provinciali e la politica adottata a Carrara. Non escludiamo una candidatura autonoma, per poi decidere dove posizionarci al ballottaggio". E se la scelta di Iv sarà verso un Persiani bis, non è escluso che alcuni membri come Dina Dell’Ertole ed Eleonora Lama, da sempre contrarie all’appoggio all’ex primo cittadino, possano smarcarsi dal loro movimento e intraprendere strade alternative.