Azione incorona Francesco Persiani "Ha lavorato bene per il territorio"

MASSA

’Azione’ ha scelto di andare con Francesco Persiani. Come anticipato nei giorni scorsi il partito di Carlo Calenda ha deciso di fare il passo e sosterrà alle prossime amministrative il sindaco uscente. "Raccogliamo l’appello di Francesco Persiani al mondo riformista cittadino e raccogliamo la sfida di un’iniziativa di governo capace di essere all’altezza dei bisogni e delle aspettative dei cittadini.

Azione condivide, dal punto di vista amministrativo, il giudizio che esprimono ampie fasce di cittadinanza: Francesco Persiani ha lavorato bene, lasciando un’immagine positiva agli elettori".

"Dal punto di vista politico – prosegue il partito – due sono i fatti, evidenti, che certificano una nuova possibilità di iniziativa politica, all’interno della nuova candidatura di Francesco Persiani. Il primo è la sfiducia promossa da Fratelli d’Italia e la promozione autonoma di un proprio candidato, elemento che modifica il quadro politico a sostegno della candidatura Persiani rafforzandone il profilo civico, il secondo è la “serena divisione” con cui il resto dell’opposizione ha inteso affrontare questa campagna elettorale, segnale evidente che a Massa, dopo 5 anni, non vi è alcun allarme democratico, ne’ urgenza di promuovere un’alternativa di Governo".

"Dalla costruzione del nuovo distretto sanitario – proseguono –, ad una politica in grado di produrre lavoro partendo dal marmo, passando per le bonifiche, sviluppo turistico ed una grande capacita’ di fare arrivare finanziamenti e progetti alla periferia ed alla montagna, Azione raccoglie la sfida per una rinnovata iniziativa di Governo che prosegua la “capacita’ di fare” gia’ dimostrata da Persiani, con la capacita’ di migliorare ulteriormente, nell’interesse dei cittadini, l’azione di Governo".