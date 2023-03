Azione ha scelto Persiani "Siamo per il buon governo E lui ha amministrato bene"

di Luca Cecconi

Azione ha scelto. Per le comunali si sfila dal Terzo Polo, mollando Italia Viva e sposando la causa di Francesco Persiani. Avrà una sua lista che appoggerà l’ex sindaco: tra i nomi figura anche Simone Ortori, ex candidato a sindaco del Pd (5 anni fa fece le primarie con Volpi). Ad annunciare la scelta, ieri, nella sede del partito in via Puccini, è stato il coordinatore provinciale Riccardo Pelliccia, alla presenza del sindaco uscente e del coordinatore comunale Alfredo Camera. "Sposiamo in maniera convinta il buon governo di Persiani – ha detto Pelliccia –. Avrebbe dovuto esserci anche il coordinatore regionale Marco Cremaschi, ma impegni istituzionali da sindaco glielo hanno impedito. Non mancherà comunque l’occasione prossimamente. La nostra è una scelta che può creare scompiglio, veniamo politicamente da un’altra parte, ma crediamo che a livello locale si debba pensare alle cose concrete, a come migliorare la città e ci sono valori e idee che vanno oltre i partiti e gli schieramenti. Con Persiani la stima è sempre stata reciproca, alcuni mesi fa venne da noi a fare un intervento e lo abbiamo apprezzato. Il dialogo da allora è andato avanti e la sua apertura riformista è importante. Abbiamo avuto vari incontri con i nostri iscritti e c’è stata un’ampia condivisione sulla figura di Persiani. Contiamo anche sul fatto che appena sarà rieletto, saprà ripartire di slancio, fin dal primo giorno, per risolvere i problemi della città e far crescere Massa. Lui sa come riaccendere subito la macchina comunale". Pelliccia, poi, non si è sottratto alla domanda sul distacco da Italia Viva: "Rispettiamo – ha detto – le scelte degli amici di Italia Viva che preferiscono altre direzioni. Ma noi speriamo di averli ancora al nostro fianco anche in questa corsa".

L’ex sindaco Persiani non ha nascosto il suo compiacimento. "Non nascondo – ha affermato – che il sostegno di Azione mi faccia molto piacere e un po’ mi renda anche orgoglioso. Significa infatti che il lavoro fatto in questi cinque anni è stato apprezzato ed ha saputo incontrare varie anime della città. Abbiamo iniziato un percorso, che parte dal centrodestra guardando il campo moderato e riformista. Sono felice di portarlo avanti con persone che vogliono condividere i nostri progetti e che hanno la nostra visione su lavoro, viabilità, servizi, turismo e salute. Ci lasciamo alle spalle chiacchiere, polemiche e promesse: pensiamo a fare il meglio per la città, in maniera concreta".

Infine Ortori ha spiegato il suo.... salto. "Ai cittadini – ha detto – interessano poco gli intrighi di palazzo e le beghe ideologiche dei partiti. Massa in questi 5 anni è migliorata sotto Persiani e questo è un fatto evidente. Ha governato bene e ci sono tutte le premesse per fare meglio. Il resto non conta".

Nella foto: il gruppo di Azione con Persiani