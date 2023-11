Azione cattolica: rinnovo dei vertici. Dibattito con monsignor Castellucci

L’Azione Cattolica della nostra diocesi si appresta a vivere, oggi e domani, l’assemblea elettiva dal titolo ’Un noi più grande-Appassionati del Vangelo al servizio del bene comune’. In particolare, l’assemblea prevede un momento pubblico fissato per oggi, alle 17, a Pontremoli, al Teatro della Rosa, al quale parteciperanno monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, e soprattutto vice presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei) e presidente del Comitato nazionale del Cammino Sinodale, insieme a Federica Matteoli, ’project manager’ della divisione Cambiamenti climatici, ambiente e biodiversità della Fao. Il dibattito, coordinato da Luca Bortoli, direttore della rivista ’Segno nel Mondo’, trimestrale dell’Azione Cattolica, verterà sul tema dell’impegno laicale per il bene comune. All’incontro sarà presente anche il vescovo Mario Vaccari.

Domani, dalle 8.30, nella sala conferenze della Casa per ferie Sacro Cuore, a Marina di Massa, si svolgerà invece la fase assembleare vera e propria, che terminerà con l’approvazione del Documento assembleare, ovvero il testo che guiderà il cammino dell’associazione nel prossimo triennio. Contestualmente, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio diocesano, il quale sarà chiamato, nelle settimane successive in un dialogo con il vescovo, a eleggere il nuovo presidente diocesano che succederà a Marco Leorin, che ha guidato l’associazione negli ultimi due mandati. Alle 12 è prevista la celebrazione di una messa presieduta dal vescovo.