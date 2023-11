Autunno Festa con castagne e cioccolato

CARRARA

Domenica in centro città torna la ‘Festa della castagna’ della Pro loco Carrara, giunta alla sua trentesima edizione. Castagnacci, caldarroste, cian, torta di castagne e tanti altri prodotti a base di questo frutto di stagione. La novità di questa edizione è che saranno presenti tutte le Pro loco dei paesi a monte, così da soddisfare tutti i gusti. Attese centinaia di persone, che dalle 10 alle 20 potranno assaporare tante specialità tipiche a base di farina di castagne. E poi caldarroste per tutti cotte sul momento nei tipici bidoni di metallo. E per i più piccoli già da ieri in piazza Gramsci è stato allestito un piccolo luna park con cinque giostre. Le pro loco di Bergiola e Codena saranno in via Roma con caldarroste cian e altri prodotti, quella di Bedizzano in piazza Duomo, Gragnana in piazza delle Erbe, mentre in piazza Accademia ci saranno le Pro loco di Fossola, Moneta e Fontia, anche loro con prodotti tipici a base di farina di castagne. Immancabile il mercatino dell’artigianato. Insomma una domenica dedicata a tutti gli amanti della castagna, che in centro città potranno assaggiare numerose specialità.

Archiviata la ‘Festa della castagna’ la Pro loco Carrara si sta già preparando per la due giorni della ‘Festa del cioccolato’, in programma nel centro città sabato 25 e domenica 26 novembre. Si tratta della nona edizione e la Pro loco si sta impegnando molto per riportare le bancarelle anche in piazza Alberica. La strada della cioccolata quest’anno sarà il primo tratto di via Roma, quello che va da via Verdi a via Cavour, dove la Pro loco conta di mettere dalle cinque alle otto bancarelle di produzione artigianale. Ma bancarelle con diverse tipologie commerciali saranno anche in via Verdi, via Loris Giorgi e via 7 luglio. E anche in occasione della ‘Festa della cioccolata’, come per quella della castagna, in piazza Gramsci ci saranno i giochi per bambini e sarà fatta animazione per le vie del centro.

Alessandra Poggi