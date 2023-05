Notti sicure con il bus del lungomare. Il servizio da Marina di Carrara alla Versilia

Carrara, 25 maggio 2023 - Tornano dal 16 giugno le corse notturne dalla Fossa Maestra fino a Forte dei Marmi. Con una delibera di giunta il Comune ha sottoscritto anche per quest’anno l’adesione al progetto in collaborazione con Autolinee Toscane che coinvolge anche la Provincia e i Comuni di Massa e Montignoso. Con un biglietto da 5 euro sarà dunque possibile anche la prossima estate viaggiare su tutto il lungomare apuo-versiliese. Il servizio partirà già il prossimo giugno con sei date: il 16, 17, 18, 23, 24 e 25 e poi proseguirà da sabato primo luglio fino a domenica 3 settembre tutte le settimane dal mercoledì alla domenica. Un servizio speciale sarà previsto anche il giorno di Ferragosto. Nei giorni indicati il servizio partirà alle 19.15 dalla Fossa Maestra, mentre l’ultima corsa sarà prevista alle 4.30 da Forte dei Marmi. Lungomare by night avrà orari in coincidenza con ‘Bus sotto le stelle – Versilia by night’, il servizio notturno della Versilia che coprirà la tratta Forte dei Marmi-Torre del Lago. Per migliorare la qualità del servizio verranno istituite, come già nel 2022, due corse di collegamento con il centro città.

"Lungomare by night – dice l’assessore alla Mobilità Elena Guadagni – è un servizio che già l’anno scorso ha dimostrato la sua importanza e la sua funzionalità e per questo abbiamo deciso con convinzione di finanziarlo nuovamente. Sappiamo che in tanti lo aspettano e quindi anche la prossima estate gli autobus torneranno a collegare tutto il nostro splendido litorale per tutta la notte garantendo a molti di godersi tutto quanto offre il litorale apuo versiliese in massima sicurezza". "Si tratta di un’iniziativa molto importante anche dal punto di vista turistico perché mette in comunicazione tutte le località della riviera apuana e della Versilia" aggiunge l’assessore al Turismo Lara Benfatto.