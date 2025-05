Autobus agganciato da una gru. Tragedia sfiorata in centro città

Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito grave dopo l’incidente tra un bus di linea e un muletto che si stava per immettere sul viale XX Settembre. È successo ieri mattina verso le 9 nella zona di San Ceccardo, all’altezza dell’ex mattatoio, quasi davanti alla Camera del Lavoro. L’autobus stava scendendo da Carrara in direzione Marina di Carrara, quando improvvisamente il muletto è uscito da una stradina e centrato in pieno l’autobus, mandando in frantumi gran parte delle vetrate del lato destro del mezzo.

Paura tra i passeggeri che erano da poco saliti sul mezzo di trasporto pubblico, che all’improvviso hanno visto scatenarsi una pioggia di vetri infranti. Un urto molto forte visto che l’autobus non era in prossimità di una fermata e dunque procedeva più speditamente di quando l’autista deve far scendere o salire qualcuno. È stato tutto molto improvviso e nessuno si aspettava che in quel preciso istante un mezzo da lavoro sbucasse dalla stradina laterale.

Come detto per fortuna nonostante l’incidente non ci sono stati feriti gravi, solo un codice giallo portato al pronto soccorso con l’ambulanza, un’anziana rimasta sotto choc, insieme all’autista. Secondo le prime ipotesi il muletto da lavoro avrebbe perso il controllo del carrello elevatore, che nell’impatto ha frantumato i finestrini dell’autobus di linea.

Ma saranno i rilievi fatti dagli agenti della polizia municipale a stabilire l’esatta dinamica del sinistro, che potrebbero avvalersi delle telecamere presenti in zona per ricostruire quanto accaduto. A seguito dello scontro il traffico ha subito dei rallentamenti in direzione mare. Ingenti i danni riportati dall’autobus a causa dell’incidente di ieri mattina.