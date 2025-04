Autobus a misura di disabili. Le richieste ad Autolinee dal mondo delle associazioni

Si è tenuto nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale il tavolo di lavoro sull’accessibilità del trasporto pubblico locale nella nostra provincia, convocato dal coordinatore dell’Osservatorio sulla disabilità Giacomo Perfigli. Presenti le presidenti delle Consulte sulla disabilità di Massa e di Carrara, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, l’assessora con delega alla disabilità e vice sindaca di Carrara Roberta Crudeli, l’assessora ai trasporti del Comune di Carrara Elena Guadagni,i rappresentanti di Autolinee Toscane e il consigliere regionale Giacomo Bugliani. L’incontro è servito per fare il punto sulla accessibilità del trasporto pubblico, dopo che la Consulta provinciale guidata da Pierangelo Tozzi aveva realizzato insieme ai tecnici un elaborato sullo stato di accessibilità delle fermate nel 2020 sul territorio della provincia.

Diversi gli argomenti trattati. Le segnalazioni proveniente dal mondo dell’associazionismo e dai cittadini sono state poste all’attenzione dei referenti di Autolinee Toscane. Si è parlato anche del numero di assistenza per prenotare il servizio autobus (che risulta poco pubblicizzato), della problematica delle fermate autobus non del tutto accessibili a tutte le disabilità. Un altro argomento affrontato è stato la necessità di garantire bus moderni e personale formato sulle linee principali del territorio provinciale. Posta in rilievo anche la necessità di realizzare una mappatura delle fermate accessibili e la possibilità di diffusione su App oppure su siti Internet.

"Questo è stato il primo incontro tra associazioni, Osservatorio e rappresentanti di enti con la società che attualmente gestisce il trasporto pubblico locale sul nostro territorio – ha dichiarato il coordinatore Perfigli –. Risulta essere stato anche il primo incontro di confronto e propositivo avvenuto in tutto il territorio regionale sull’accessibilità del trasporto pubblico. Il prossimo appuntamento è a metà giugno per fare il punto della situazione e concretizzare gli impegni che ogni partecipante ha preso alla fine di questo incontro. Sicuramente è necessario da parte del gestore pubblicizzare in maniera migliore e più visibile la possibilità di prenotare il servizio autobus, anche sulle fermate e mezzi". Ricordiamo che il numero per prenotare il servizio è 800 142425 tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Nelle prossime settimane i componenti delle Consulte e dell’Osservatorio provinciale effettueranno prove sulle varie linee del nostro territorio per verificare lo stato accessibilità fermate e mezzi, in modo da relazionare al prossimo incontro di giugno. I Comuni dovranno prendere anche l’impegno di realizzare nuove fermate accessibili e garantire il loro utilizzo da parte dei mezzi di Autolinee Toscane evitando parcheggi selvaggi dei cittadini. "E’ stato un incontro proficuo per cui si sono gettate buone basi per il prossimo incontro di giugno – ha concluso Perfigli –. A livello provinciale il trasporto su ferro è quello che risulta messo meglio con la piena accessibilità e attivazione del servizio di assistenza sulle stazioni di Massa, Carrara, Aulla e Pontremoli. È importante quindi far coincidere l’accessibilità del trasporto ferroviario con quello su gomma per integrare completamente la mobilità e l’interscambio di mezzi in modo da renderlo disponibile ai cittadini senza distinzioni".