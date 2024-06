Auto si ribalta in località Lame. Due feriti

Paura ieri mattina per un’auto che si è ribaltata, per cause ancora in corso di accertamento, mentre procedeva verso Aulla e percorreva la statale 62 della Cisa, in località Lame di Aulla. Due le persone che si trovavano a bordo, finite al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Pontremoli. Per loro, comunque, solo escoriazioni e tanta paura, niente di preoccupante. Sul posto si è portata una autoambulanza della Pubblica Assistenza di Aulla ed una pattuglia dei CC. della Compagnia di Pontremoli per i rilievi di legge.

R.O.