Auto in fiamme sul viale Roma. Traffico in tilt

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 16, quando per cause che sono ancora in corso di accertamento si sono sprigionate delle fiamme da un’auto in sosta all’altezza della rotonda sul viale Roma, subito dopo il negozio di calzature PiErre. Nessun incidente dunque, neppure nessuna persona è rimasta coinvolta: la viabilità però ne ha temporaneamente risentito. Poiché per consentire lo spegnimento delle fiamme è stato necessario interrompere il traffico sull’importante arteria stradale, che in quel punto si restringe. Sul posto si è portata immediatamente una squadra di vigili del fuoco, che ha velocemente ripristinato la situazione.