Auto finisce nel fosso. Un ferito

Un trentenne di Carrara ieri mattina è volato in una scarpata lungo viale XXV Aprile tra Fiumaretta e Marinella. Probabilmente a causa delle condizioni della strada, delle forti piogge e delel terribili condizioni meteo diquelpomeriggio, l’uomo ha perso il controllo dell’auto, ma saranno i rilievi delle forze dell’ordine a stabilire l’esatta dinamica per cui il giovane ha perso il controllo del mezzo. Paura tra gli automobilisti che in quel momento si trovavano sul posto. In un primo momento si è temuto il peggio, ma per fortuna il trentenne ha riportato solo alcune lesioni. È stato soccorso dalla Croce Rossa ed è stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea della Spezia per alcune ferite e per unperiodo di osservazione.