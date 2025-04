Autisti, commessi e manovali edili

Le proposte del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Info: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro

APPRENDISTA MECCANICO Autofficina ricerca un/una apprendista meccanico da inserire in organico per acquisizione operativa di manutenzione autoveicoli. E’ gradito il possesso della patente B, il diploma di istituto tecnico ad indirizzo meccanico o forte passione per il settore. Età 18-29 anni. Sede Carrara. Offerta MS-254196

OPERAI Impresa meccanica ricerca apprendista (età 18-29 anni) da introdurre alla professione di montatore meccanico addetto alla linea produttiva di cuscini sbiancatori per cava. Richiesta motivazione alla professione e abilità manuali. Previsto inserimento stabile in azienda. Sede di lavoro Massa. Offerta MS-254146

2 COMMESSI Negozio abbigliamento uomo/donna ricerca per i punti vendita di Massa e Viareggio 2 addetti vendita con esperienza nelle mansioni riferite soprattutto al settore moda, persone dinamiche e disponibili a lavorare su turni e nei weekend. Richieste conoscenze di base nell’uso del PC e nella gestione posta elettronica. Conoscenza base della lingua inglese. Offerta MS-254142

AUTISTI Azienda che si occupa di smaltimento e riciclaggio rifiuti ricerca un autista patente C e CQC. Indispensabile esperienza pregressa nella mansione. Possibilità di tempo indeterminato. Sede di lavoro Aulla. Offerta MS-253984

MANOVALI EDILI Ditta edile ricerca 1 manovale con esperienza. Preferibilmente con attestato corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ad alto rischio. Iniziale tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-253830.