"Attività di biorisanamento a Massa: test pilota per la bonifica della falda contaminata da solventi clorurati"

Le attività di biorisanamento hanno bisogno di un test pilota, come da protocolli internazionali, e si potranno attuare partendo con una prima sotto-fase, della durata di circa 6 mesi, in cui si provvederà ad analizzare la presenza dei ceppi batterici presenti e la loro capacità di declorazione in laboratorio. Seguirà una successiva di altri 12 mesi nell’area di Gaia in cui saranno iniettati in falda quelle sostanze ammendanti (substrati e nutrienti) che si saranno rilevate più efficaci nell’accelerare la declorazione riduttiva e portarla fino all’ottenimento dell’etilene (non contaminante) per poi monitorare gli effetti. Se tale attività sperimentale avrà efficacia, questa tecnologia di bonifica potrà essere utilizzata come attività complementare al sistema progettato da parte di Sogesid SpA per ridurre la concentrazione dei solventi clorurati presenti su tutta la falda. Parliamo comunque dei soli solventi clorurati e non delle altre sostanze contaminanti presenti e per le quali la bonifica sarà garantita nel tempo dal progetto di emungimento e trattamento delle acque di falda predisposto dalla Regione Toscane e da Sogesid SpA. L’esperimento, proposto da Edison Spa, anche a seguito delle prescrizioni del Ministero dell’Ambiente e come da indicazioni di Sogesid Spa, risulta adatto ai livelli di contaminazione delle falde da solventi clorurati (tra i quali Tetracloroetilene, Tricloroetilene, 1,1-Dicloroetilene e Cloruro di Vinile), quali contaminanti, presenti nell’area ex Farmoplant con concentrazioni superiori ai limiti di legge (soprattutto per l’1,1-Dicloroetilene e per il Cloruro di Vinile che risultano presenti in falda in concentrazioni anche pari, rispettivamente, a 80 e 50 volte il limite di legge). Nel frattempo si è conclusa il 20 febbraio la gara Sogesid per l’affidamento dei lavori di bonifica della falda per circa 12 milioni di euro e si stanno valutando ora le proposte ricevute.