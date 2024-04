Attenzione ai parcheggi. Più controlli con gli ausiliari

Ci sono novità in arrivo per la sosta e i controlli a Massa durante l’estate, quindi soprattutto nella fascia litoranea. I parcheggi a pagamento sono già attivi e da quest’anno bisogna stare attenti a sgarrare perché non ci saranno soltanto i vigili sul campo a fare le multe: per la prima volta l’amministrazione ha dato mandato a Master di sperimentare anche gli ausiliari della sosta. E’ stata la stessa società in house di palazzo civico a procedere con assunzioni a tempo determinato, tramite il portale della pubblica amministrazione, di 4 unità che presidieranno il litorale fino al 31 ottobre. Se funzionerà e garantirà introiti per l’amministrazione, oltre a garantire un maggior controllo e presidio del territorio, quello che inizia come esperimento potrebbe diventare uno strumento integrato di Master che a quel punto dovrebbe però prevede anche una variazione degli obiettivi pluriennali e pure assunzioni coerenti con quella che è la missione della società. E in tal senso il Comune dovrà anche procedere a finanziare il servizio.

A proposito di concorsi e assunzioni, dovrebbero ripartire nelle prossime settimane anche le procedure avviate fra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, poi stoppate, per quattro posti di addetti al Ced, contabili, impiegato addetto ai servizi cimiteriali e addetto al servizio pubbliche affissioni. E’ chiaro che Master ha bisogno di potenziare la dotazione organica per poter seguire tutte le attività di competenza. Nel frattempo cambiano anche alcune regole per la sosta a pagamento: l’amministrazione ha infatti deciso di reintrodurre l’abbonamento dedicato ai lavoratori che operano nelle attività stagionali del lungomare: costo 75 euro, valido tutti i giorni, dalle 8 a mezzanotte, per la durata del contratto di lavoro in tutte le fasce esclusa quella rossa, e la documentazione inerente all’assunzione dovrà essere presentata in fase di richiesta di rilascio dell’abbonamento. Le tariffe orarie, giornaliere e degli altri abbonamenti restano invariate, salvo l’orario di applicazione nelle fasce gialla, verde e blu che ora va dalle 8 alle 24.

Francesco Scolaro