Parte una campagna di assunzioni, la Torre Fiat offre quaranta posti

Marina di Massa, 13 febbraio 2024 – Monumento di se stessa e della costa apuana, l’ex Torre Fiat, ora Torre Marina, si prepara ad affrontare la prossima stagione estiva e lancia una campagna di assunzioni attraverso la cooperativa di servizi Doc, che rientra nel panorama della gestione dell’ex colonia, l’unica privata ancora in attività con le stesse strutture e funzioni che arrivano da un lontano passato. La selezione riguarda nello specifico una quarantina di persone da inserire nella Torre Marina ma rientra in un programma più ampio da parte della stessa cooperativa in altre strutture gestite in tutta Italia. A delineare numeri e progetti è Francesco Ferraro, direttore di Torre Marina a Marina di Massa e amministratore di Verve spa: "Venerdì 16 febbraio, dalle 9 del mattino, si svolgerà una giornata di selezione qui alla Torre a Marina di Massa, finalizzata a individuare profili utili per essere impegnati nella prossima stagione estiva.

Parliamo di educatori che lavoreranno con i bambini nella fascia d’età dagli 11 ai 16 anni ma anche di camerieri, cuochi, personale di cucina in genere, personale di pulizia, che potranno trovare occupazione nella nostra struttura che conta di avere in organico non meno di 30-40 persone. Ma tramite la nostra società, la cooperativa Doc, sarà possibile trovare impiego anche nelle altre strutture che gestiamo in Italia: Bardonecchia in montagna, Cesenatico sulla riviera Adriatica e altri centri nel centro-nord e anche al sud, isole comprese, perché abbiamo una bella struttura anche a Ischia".

Quante sono le assunzioni a livello nazionale?

"Negli anni con noi hanno lavorato anche fino a 1000 perone su diverse strutture. Post Covid abbiamo risentito della crisi ma dall’anno scorso c’è stata una ripresa e nel 2024 contiamo di assumere tra i 600-700 operatori".

Ma Torre Marina non vive solo d’estate...

"Siamo aperti anche durante l’inverno. Oggi (ieri, ndr) aspettiamo un gruppo di 120 bambini delle scuole elementari del Comune di Milano insieme alle quali organizziamo ’Scuola Natura’. Un progetto sviluppato con la nostra cooperativa che prevede il soggiorno a Marina di Massa dal lunedì al venerdì di 100-120 bambini con i loro insegnanti che vengono a fare attività didattiche all’aperto".

Come sta oggi Torre Marina?

"Sta bene. Stiamo iniziando importanti interventi di riqualificazione di alcune residenze per farci trovare pronti alla prossima stagione. Siamo, però, preoccupati per la situazione del litorale che arretra sempre più a causa dell’erosione. Auspichiamo che la Regione e Comune possano intervenire quanto prima perché abbiamo clienti, ma ci serve la sabbia, un litorale dove garantire il servizio".

Come partecipare alla selezione?

"Basta collegarsi con il sito www.cooperativadoc.it nella sezione ’Lavora con noi’ e compilare un form di registrazione per essere contattati dal nostro ufficio di Torino che darà un appuntamento per la giornata di venerdì. Esiste anche una pagina Instagram, tojob, dove è possibile sempre registrarsi. Preciso che chi è interessato alle selezioni come l’educatore sarà impegnato per una mezza giornata con selezione di gruppo e colloquio singolo. Chi invece si candida per un ruolo nei servizi avrà un colloquio individuale. Tutti i candidati saranno contattati".