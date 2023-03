Assunzioni per il tribunale "Forze fresche contro la giustizia rallentata"

Una boccata di ossigeno per il Tribunale di Massa con i rinforzi in arrivo dal Ministero. Si è sbloccata in queste ore una situazione ormai congelata da anni: una carenza cronica di personale nella giustizia apuana che aveva finito per congelare processi e procedure, ritardando tantissime pratiche rimaste ferme nei cassetti. Stallo che aveva risentito anche del pensionamento dell’ex presidente dello stesso tribunale, il giudice Paolo Puzone e l’interregno del collega Ermanno De Mattia, impegnato nella nuova carica e quindi costretto a un doppio lavoro. Impoverimento dell’organico che era stato confermato in passato dagli stessi presidenti del tribunale e denunciato pubblicamente dei sindacati non più di un anno fa circa. Ora la svolta e a darne notizia sono il deputato apuano, Alessandro Amorese, e il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Marco Guidi, che confermano l’arrivo dei rinforzi per il tribunale di Massa. Sono passati pochi mesi dopo l’intervento dell’onorevole Amorese che ha incontrato al ministero della Giustizia il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove per illustrargli le varie problematiche del Tribunale di Massa.

Si prevedono quindi 6 assunzioni "che erano una esigenza estrema viste le sempre più ampie e gravi carenze di personale, in ogni settore della struttura di Piazza De Gasperi – sottolineano Amorese e Guidi -. Avevamo informato il Ministero della problematica di scopertura che si protrae ormai da anni, situazione che era diventata intollerabile sia per il personale che per i fruitori dei vari servizi relativi. I nuovi profili che arriveranno nel capoluogo apuano verranno poi distribuiti tra tribunale, procura e giudice di pace", anche sulla base delle indicazioni che l’onorevole Amorese riferì al Ministero nella persona del Sottosegretario Andrea Del Mastro che subito si era attivato.

"Siamo soddisfatti di questo primo risultato che va incontro alle necessità del tribunale che sta ormai lavorando in condizioni precarie, ed in particolare la magistratura e l’avvocatura che tutti i giorni si trovano a dover fare i conti con il suddetto problema con evidenti ricadute anche sul proprio operato. Presto ci sarà anche, finalmente, la nomina del nuovo Presidente del Tribunale di Massa. Il provvedimento è un’ottima notizia ma deve essere un primo risultato – concludono - perché la carenza di organico dovrà essere necessariamente alleggerito anche in futuro".