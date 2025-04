Assunzioni, lieve aumento. Le previsioni fino a giugno

Aumentano lievemente in provincia le assunzioni previste nel trimestre aprile-giugno 2025. La cifra è di 5.290 unità: rispetto allo stesso periodo del 2024 la crescita è dell’1%, pari a 50 unità. Le difficoltà di reperimento dei lavoratori, però, restano elevate, coinvolgendo il 47% delle posizioni. E il 48% delle assunzioni richiede esperienza pregressa. La domanda di laureati si attesta al 7%, quella di diplomati al 28%, mentre il 37% delle assunzioni riguarda profili con qualifica o formazione professionale. La scuola dell’obbligo è ritenuta sufficiente nel 28% dei casi.

Delle 5.290 entrate programmate nel trimestre il 27% (1.450 unità) riguarda l’Industria, mentre il 73% (3.840) i Servizi. Il comparto dell’Industria resta sostanzialmente stabile (–30 addetti). Al suo interno il settore manifatturiero e delle public utilities registra, con circa 1.000 ingressi, un calo del 9% (–100 unità). In controtendenza il settore delle Costruzioni mostra un andamento positivo, con 450 assunzioni previste nel trimestre (+70). Nonostante l’esaurirsi degli incentivi fiscali legati alla ristrutturazione edilizia, la crescita sembra trainata dai cantieri finanziati con fondi del Pnrr.

Aumenta leggermente la domanda di lavoro delle imprese nei Servizi: 2% rispetto al 2024. Con riferimento ai sotto-settori, il commercio mostra andamenti negativi (640 assunzioni previste, 30 in meno). Si registra invece una crescita della richiesta di personale nei servizi alle imprese (+90) e nei servizi alle persone (+120). Come detto, resta alta la difficoltà per le imprese di reperire il personale provvisto delle conoscenze e competenze richieste, circa il 47% dei casi. Di questi, il 28% è dovuto alla mancanza di candidati e il 16% a una preparazione inadeguata. Al 48% delle figure ricercate viene chiesta una precedente esperienza nel settore e al 16% un’esperienza specifica nella professione.

Analizzando i livelli formativi richiesti si rileva che per quello universitario l’indirizzo più richiesto è l’economico, con una previsione di laureati in ingresso di 100 unità, seguito dall’indirizzo ingegneria industriale con 60 ingressi. Tra i diplomi secondari, l’indirizzo in amministrazione, finanza e marketing (400 unità) e quello in turismo, enogastronomia e ospitalità (380 unità) registrano il più elevato numero di richieste. Seguono l’indirizzo trasporti e logistica e l’indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, entrambi con 100 ingressi. Nell’ambito delle qualifiche di formazione e dei diplomi professionali, l’indirizzo ristorazione fa segnare una previsione di 550 ingressi, seguito dall’indirizzo meccanico con 220 assunzioni.

Le assunzioni programmate dal sistema imprenditoriale apuano riguardano personale fino a 29 anni nel 30% dei casi, mentre la fascia da 30 a 44 anni rappresenta il 33% delle entrate. La fascia 45-54 anni conta l’8% delle richieste.