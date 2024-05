Assunzioni in crescita. Futuro roseo

A maggio le imprese della provincia prevedono di assumere 1.650 persone, un valore in crescita (+3%, +50 entrate). I dati dell’Isr prevedono che di queste il 34% è indirizzato al genere maschile, mentre il 24% alle donne. Una differenza dovuta anche all’elevata quota di assunzioni del comparto industriale (manifatturiero e costruzioni), dove le aziende preferiscono profili maschili. Per il restante 42% non viene invece espressa una preferenza di genere da parte delle imprese. Tra i settori, nell’industria le assunzioni scendono a 490, il 2% in meno (-10 unità) rispetto al 2023, mentre nei servizi la richiesta sale del +5% (+60 unità) arrivando a 1.160 entrate. Crescono commercio, turismo e servizi alle persone.