Assunzioni e trasferimenti di dipendenti comunali: "Andranno a occupare incarichi di maggior livello"

E’ il tema delle assunzioni e del trasferimento volontario di alcuni dipendenti del Comune di Licciana Nardi a infiammare il dibattito politico. Pochi giorni fa Francesco Micheli, consigliere d’opposizione di ’Siamo Licciana’, aveva mosso critiche all’amministrazione proprio su queste tematiche.

E il il sindaco Renzo Martelloni (nella foto) ha risposto che "nella sua ultima uscita il consigliere Francesco Micheli ha dichiarato che alcuni dipendenti comunali, con la loro scelta di trasferirsi, l’abbiano fatto per motivi causati dalla confusione e disorganizzazione nella gestione del municipio. Parole non veritiere - dice il primo cittadino - Negli ultimi 6 anni più di 13 dipendenti sono andati in pensione. Personale che è stato rimpiazzato tramite regolare concorso pubblico nel periodo della pandemia. Per quanto concerne il caso dei 3 dipendenti citati, Micheli forse non sa che la loro scelta di lasciare il Comune era finalizzata a occupare posizioni di livello più elevate, quindi per convenienza professionale e un avvicinamento a casa. La professionalità di queste persone – spiega Martelloni – è stata acquisita grazie al lavoro e all’esperienza maturati in questi anni nei nostri uffici. Se il consigliere Micheli avesse fatto diretta esperienza nell’amministrazione pubblica capirebbe i vantaggi per coloro che hanno scelto di cambiare Comune – sottolinea il sindaco – e conoscerebbe le norme che non permettono gli ’affiancamenti’: quando un dipendente lascia il posto, la legge prevede che lo stesso,venga tenuto a disposizione per 6 mesi nel caso vi sia un ripensamento. Comunque, nel caso indicato, i 3 dipendenti saranno rimpiazzati con assunzione mediante scorrimento delle graduatorie. Per quanto riguarda la reperibilità, tutto è avvenuto regolarmente tramite dialogo nella commissione che ha trattato con i sindacati. Non si comprende da dove nasca il singolare problema narrato da Micheli. Il suggerimento a Micheli è di verificare bene la dei fatti e, ancora meglio, imparare il funzionamento della cosa pubblica".

Roberto Oligeri