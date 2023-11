Assolto l’avvocato Manfredi. Ribaltata la condanna a 5 anni

La Corte di Appello di Genova ha ribaltato la sentenza di condanna a 5 anni nei confronti di Silvio Manfredi, l’avvocato di 74 anni di Massa, per corruzione di minorenne, favoreggiamento della prostituzione minorile e aver tentato atti sessuali su una minore. Difeso dall’avvocato Vernazza di Genova, Manfredi è stato assolto. Lo stesso dicasi per la sorella della vittima, 23 anni, convivente dell’avvocato, e la madre di lei di 43 anni, che in primo grado erano state condannate rispettivamente a 3 anni e 1 anno e 4 mesi. Ribaltata totalmente, quindi, la sentenza pronunciata dal collegio del tribunale spezzino il 14 dicembre dello scorso anno. Silvio Manfredi, difeso dall’avvocato Riccardo Balatri, era già stato assolto in primo grado dall’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Il pubblico ministero Monica Burani aveva chiesto la condanna a 6 anni e al pagamento di 8mila euro di multa, ma anche l’assoluzione del professionista dall’accusa di atti sessuali su una ragazzina di 13 anni, perché durante il dibattimento non erano emerse le prove, mentre sarebbero rimaste quelle per la sorella 16enne, con la complicità della loro mamma e della sorella maggiore con cui aveva una relazione. Il reato era stato riqualificato in tentativo di atti sessuali su minore. Il collegio aveva condannato anche la sorella della vittima e la madre di lei, la Corte di Appello invece le ha assolte.

"Sono molto contento per Silvio – dice l’avvocato Riccardo Balatri che ha difeso Manfredi in primo grado – e soddisfatto che la Corte d’Appello abbia analizzato le risultanze del processo di primo grado, senza condizionamenti imposti, il più delle volte, esclusivamente da un rigido giudizio morale".

