Aspettando il Natale con mercatini e giochi in centro

Sabato 21 e domenica 22 in piazza Gramsci e nel tratto alto di via Roma torna ‘Aspettando’ il Natale, il mercatino che la Pro loco Carrara organizza ogni anno in occasione delle festività. Dalle 9 alle 20 della due giorni i visitatori potranno trovare numerose bancarelle con idee regalo originali, creazioni particolari e oggetti esclusivi di piccolo artigianato. Non mancherà Babbo Natale con la sua slitta per raccogliere letterine e fare foto ricordo con i bambini. Per la giornata di domenica in piazza Gramsci saranno presenti anche le associazioni di protezione civile del ‘Consolato del Mare’ e della Vab. Sarà l’occasione per promuovere il lavoro di queste due associazioni di volontariato, informare e sensibilizzare i cittadini in particolare sui rischi alluvionali.