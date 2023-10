Artisti in Erba Colorano Piazza Aranci a Massa

Oltre un centinaio di ‘artisti in erba’ hanno dato il loro tocco originale di colore e fantasia alla grande opera su carta realizzata in piazza Aranci nell’ambito di Fabriano Festival del Disegno che si è svolto nel fine settimana in piazza Aranci a Massa, a cura di Gams, in collaborazione con il Comune di Massa e con il patrocinio della Provincia. In un sabato caldo e pieno di sole, la sesta edizione massese del Festival del disegno su Carta Fabriano, curata da Gams, il gruppo delle architette di Massa Carrara, torna in piazza Aranci ed nuovamente un successo. Per tutta la mattina artiste e artisti hanno lavorato incessantemente per completare i loro disegni sui 40 metri di carta accademia Fabriano: Agnese Ambrosanio ha realizzato “Uno, nessuno…”, un grande camaleonte che domina un tripudio di fiori, foglie. Carolina Andreani ci ha portato negli abissi marini con i pesci del suo “Fondali magici”. Marta Barsotti ha dato vita ai “Colori” animando i tubetti e cere in una dimensione disneyana. Taisia Bonini per il suo “La città colorata” ha popolato di personaggi con pennelli e matite isolati di macchie di colore. Silvia Bontà ha presentato “Flora”: il profilo fiero di una giovane donna che scruta l’orizzonte tra piante e fiori, montagne e il nostro pianeta. Arianna Cattani ha proposto un fuoriscala di cactus, tra spine e forme sinuose. Il Teatro dei Disincanti, Claudio Maestrelli e Nino Pieretti, con “Sedia comanda color” hanno condotto in una dimensione dadaista, dove l’arte si fa gioco, scherzo e ribaltamento dei canoni.

Il Liceo Artistico e Musicale ‘Felice Palma’, con le studentesse Galli Giulia, Mariani Livia, Manco Alessandra, Dallari alice, Orlandi Ilaria, Lazzini sara, Romano Alessandra, Bacci Francesca, coordinate dalla professoressa Patrizia Mannini, ha introdotto alla doodle art: più di 15 metri quadrati per una selva di piccoli disegni che i partecipanti hanno colorato. Il pomeriggio è stato il momento dei bambini, quest’anno molti piccolissimi e tanti alla prima esperienza. Gams ha contato più di 100 iscrizioni, il disegno collettivo in Piazza Aranci si è confermato un appuntamento amato. Quest’anno un ringraziamento speciale alle tre volontarie, "amiche del festival" che hanno aiutato il Gams nella gestione della giornata e con il loro supporto sono state essenziali per il buon esito. Sono Carolina Buselli, dottoressa in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio con specializzazione su ecosistemi ambientali marini, igiene alimentare e industriale, dal 2022 organizza laboratori didattici di educazione ambientale per ragazzi. Sara Micheloni quasi dottoressa in architettura, fa parte di diverse associazioni che si occupano di rigenerazione urbana e autocostruzione. Dopo gli studi a Firenze l’amore per la montagna l’ha riportata a Massa Carrara. Gabriella Raffo architetta, con esperienza nel settore ricettivo nell’attività di famiglia, docente in una scuola del centro storico.