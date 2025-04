Artigiana del commercio. La scommessa di Barbara: "Apro qui la mia boutique"

Per qualcuno che molla, arriva un altro che resiste. E scommette sul proprio futuro nel centro storico di Pontremoli. Il turn over dei negozi è frenetico e le statistiche sono impietose ma, dice un proverbio, che quando si chiude una porta, magari poi si apre un portone. E’ una bella storia quella di Barbara Calise che si è innamorata di Pontremoli, tanto da decidere di lasciare la sua attività soddisfacente alle Cinque Terre, già lunga 27 anni per tuffarsi in una nuova esperienza all’ombra del Campanone. "Ho scelto Pontremoli perché ha le caratteristiche ideali per il turismo slow – spiega – Avevo due negozi di abbigliamento in Liguria dove ho lavorato a lungo. Poi ho deciso di cambiare rotta dopo aver conosciuto Pontremoli. C’era questo negozio chiuso da poco e ho deciso di trasferire qui la mia attività". Barbara ha subito sbandierato il suo marchio di fabbrica “Kalos Boutique” e ieri ha inaugurato.

"Mi sembra un buen retiro per vivere la seconda parte della mia vita, con calma senza corse, dove si può fare l’elogio della lentezza. Questo cambiamento è nato un po’ per gioco, come una sfida. Volevo aprire dapprima un outlet, poi temporary shop, poi è venuto fuori questo bel negozio e mi sono buttata. Ma amo un po’ tutta la Lunigiana. Anche se mi piace tanto il mare, sono piacevolmente incuriosita dalle città storiche, quelle dove il paesaggio urbano ti pone sempre delle domande. Come Pontremoli insomma".

Barbara è emozionata, sta esponendo sugli scaffali i capi essenziali che non possono mancare nel guardaroba, da indossare tutto l’anno. "Sono fiera di Kalos Boutique, marchio che è anche depositato perché faccio produrre qualche capo esclusivo. Tutti pezzi artigianali, fatti a mano, e anche di ricerca, fashion e classici che non smettono mai di stancarci, anzi sembrano posseduti da una inesauribile capacità di essere sempre al passo con i tempi, perché vengono rinnovati con alcuni accorgimenti che li rendono contemporanei".

Natalino Benacci