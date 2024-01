"Articolo 21, progetti a rischio", Baruzzo interroga

Il coordinatore comunale del partito Fratelli d’Italia, Lorenzo Baruzzo, interviene sul regolamento degli agri marmiferi. In una nota chiede alla sindaca Serena Arrighi chiarimenti sull’articolo 21 sullo stato dei progetti. In particolare Baruzzo chiede "quanti e quali sono i progetti approvati che danno diritto alla proroga delle concessioni. Quanti e quali di questi progetti hanno visto l’inizio dei lavori, quanti e quali di questi progetti hanno visto il termine dei lavori". Inoltre chiede se corrisponde a verità o meno la notizia che "alcuni dei progetti approvati non potranno esser realizzati perché l’amministrazione comunale teme che durante l’esecuzioni dei lavori i costi potranno lievitare e i fondi stanziati dalle aziende concessionarie potrebbero non bastare". Su questo punto chiede se sia vero che "in luogo dei progetti approvati verranno eseguiti altri tipi di “opere” più “economiche”".

Un argomento che dovrà essere chiarito, visto che sull’articolo 21 c’è grande attesa da parte di tutta la città.