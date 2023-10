“Arte sulle due ruote”. La creatività dei disabili per abbattere le barriere

“Arte sulle due ruote” è il tema della conferenza che venerdi, alle 17 nella sala conferenze di Palazzo Binelli, aprirà l’anno sociale dell’Accademia Albericiana. Il tema centrale sarà di includere la disabilità e tutti i contenuti che le appartengono nel mondo dell’arte. Relatore sarà Davide Pugnana, vice presidente della Accademia Albericiana. Interverranno anche Roberta Crudeli, vice sindaco e assessore alle politiche sociali, Gea Dazzi, assessore alla cultura; un rappresentante della Consulta disabili del Comune di Carrara; un rappresentante del CDH di Carrara e Valentina Lodi dell’Accademia Albericiana. "Grazie alla mia presenza nella realtà dell’Accademia Albericiana – scrive Lodi – , ho avuto modo di fruire di moltissime esperienze culturali e di godere delle meraviglie che la nostra città ci dona ogni giorno". Sottolinea la finalità "di percepire e leggere la disabilità come forza creativa e con un profondo valore educativo e culturale". "La disabilità è arte di vivere – spiega – , perché il disabile deve adattarsi alla realtà che lo circonda in ogni momento della sua vita, per questo non è schiavo della fretta e quindi è in grado di cogliere il bello attorno a sè e trasformarlo in empatia ed amore per la vita. Fermarsi a pensare significa dare un significato ad ogni cosa , anche la più piccola. La ruota di una carrozzella , così come qualsiasi altro ausilio, possono rappresentare sia una traccia, sia un occhio che unitamente guardano i limiti e insieme li superano, rompendo le barriere architettoniche ma soprattutto culturali e mentali". L’evento ha il patrocinio del Comune, la collaborazione di CDH e associazioni Carrara, museo a cielo aperto e Qulture.