Arriva il cinema d’estate e sarà itinerante

Arriverà il cinema d’estate a Massa e sarà… itinerante. E’ una nuova proposta dell’amministrazione comunale che dovrebbe trovare la sua realizzazione già quest’anno con l’intenzione di coprire tutto il territorio, dal mare fino ai monti. Una novità da realizzare in sinergia con Alfea Cinematografica, società che in questo settore rappresenta comunque una garanzia. Prima del Covid, ad esempio, si era aggiudicata il bando di Montignoso per la rassegna “Cinema sotto le stelle” con un programma di spettacoli cinematografici all’aperto per accompagnare le calde e lunghe sere d’estate. Ma collabora anche con il Comune di Pisa per il cinema estivo al Parco delle Concette, organizza il CineJazz a Cena a Villa Poschi di San Giuliano Terme e Città di Pescia, per citarne alcune.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di "promuovere il turismo stagionale" e ci vuole provare anche attraverso "una rassegna cinematografica itinerante nell’estate 2024 a ingresso libero denominata “Cinema d’estate” quale momento culturale di aggregazione e socializzazione e di promozione del territorio comunale". La proposta presentata da Alfea Cinematografica è piaciuta perché l’intento è quello di "portare, per alcuni giorni, il cinema ‘dove non c’è, o non c’è sempre, per includere ancora nuovi territori e comunità nel suo mondo’, con la realizzazione di tre appuntamenti cinematografici serali da svolgersi nel periodo estivo 2024".

Solo tre le serate in programma, quindi, per un primo esperimento estivo che potrebbe aprire però le strade ad altri progetti futuri, per un appalto da poco meno di 5mila euro. per un costo preventivato pari a 4.758 euro, compresa l’Iva.