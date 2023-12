Arrestato trentottenne. Fece un furto alla Lidl

E’ stato intercettato e assicurato alla giustizia un uomo di 38 anni, originario del Marocco e senza fissa dimora, che adesso dovrà scontare la sua pena nel carcere di Massa: era colpito da un ordine di carcerazione.

Lo hanno arrestato nella giornata di giovedì gli uomini dell’Arma dei carabinieri della Stazione di Aulla mettendo così fine a una situazione di pericolo. Sì, perché l’uomo è risultato avere al suo attivo già una serie importante di precedenti: adesso dovrà rimanere in carcere fino al mese di agosto del prossimo anno. Nello specifico, figurano a suo carico numerosi episodi di furto ed è proprio per uno di questi – commesso ad Aulla nel 2018 – all’interno del supermercato “Lidl”, che è stato tratto in arresto.

La Procura della Repubblica di Massa, essendo passata in giudicato la sentenza di condanna, ha emesso un ordine di carcerazione con contestuale accompagnamento presso il carcere di Massa. E’ qui che il trentottenne marocchino adesso sconterà la pena.