Armando Punzo e Salvadori protagonisti

‘Contemporanea’ la rassegna dedicata alla nuova scena teatrale prosegue stasera con ‘Il figlio della tempesta’: concerto spettacolo della Compagnia della Fortezza. In programma alle 21 al Teatro Animosi, lo spettacolo, di e con Andrea Salvadori e Armando Punzo (nella foto), che cura anche la regia, con le musiche originali di Andrea Salvadori, è promosso da Comune e Fondazione Toscana spettacolo onlus. Il concerto spettacolo, nato nel 2018 in occasione dei trent’anni della Compagnia della Fortezza, ritorna in una nuova edizione arricchita e completata dalle immagini e dalle musiche degli ultimi spettacoli. Punzo e Salvadori vanno al cuore della ricerca musicale e performativa creando un concerto spettacolo, che porta in scena l’indissolubile rapporto tra parole e suono che si crea dentro il carcere di Volterra. Con il suo progetto ’Per aspera ad astra’, Armando Punzo realizza percorsi di formazione professionale nei mestieri del teatro per i detenuti nelle carceri italiane. Di recente gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Andrea Salvadori, compositore, musicista, sound designer e produttore discografico, concepisce il lavoro in termini di opera d’arte totale, innestando e inscrivendo la sua ricerca sul suono e sulla musica all’interno della drammaturgia di opere complesse, intervenendo così nel disegno dello spazio e della testualità, oltre che in quello sonoro, con l’obiettivo di costruire delle vere e proprie atmosfere, mondi sonori e visivi dal segno fortemente immaginifico.