Archivi ‘Parole ereditate’ dal passato al futuro

La Rete degli archivi della provincia di Massa Carrara (Reprobi/Archiweb), con capofila il Comune di Bagnone, si apre ai visitatori con la manifestazione nazionale ‘Archivissima’ in programma fino a domenica e dedicata al tema “dalla parte del futuro”. Nata per promuovere la conoscenza degli archivi in tutta Italia, racconta, attraverso eventi di ogni tipo, l’importanza dei documenti per la conservazione del passato e lo studio della storia e di nuove storie. ‘Archiweb’ lo fa quest’anno con la creazione di due video dedicati ai fondi archivistici dell’Accademia di Belle Arti, della Provincia e dell’Archivio storico Diocesano, solo alcuni esempi del vasto patrimonio documentario custodito negli Istituti aderenti alla rete, un vero tesoro di pergamene, carte e unità digitali che rappresentano testimonianze autentiche e imprescindibili della storia del territorio.

“Parole ereditate: custodire oggi per trasmettere domani”, il video a cura dell’Accademia, esplora l’evoluzione del prestigioso archivio dal passato al presente, con uno sguardo proiettato verso il futuro digitale. Ambientato nello storico Palazzo Cybo Malaspina, sede dell’Accademia a Carrara, parte da documentazioni d’epoca per arrivare alla digitalizzazione degli archivi. Il lavoro è stato reso possibile grazie al direttore dell’Accademia Marco Baudinelli, alla presidente Cinzia Monteverdi, e a quanti hanno partecipato attivamente alle riprese: Virginia Balzano, Martina Giordano, Irene Nives Maltana, Lorenzo Maltana, Silvia Helene Alessandroni. Il video è a cura di Federico Pecunia, con progetto ideato e coordinato da Michela Corsini, direttrice della Biblioteca dell’Accademia.

Il secondo video, “Vogliamo che sia questo il nostro futuro?”, a cura di Provincia e Archivio storico Diocesano, edito da Costanza Tarabella coordinato da Marina Carbone e Paola Cervia, ha come protagonista invece alcune serie archivistiche relative alla Commissione danni di guerra e alle Relazioni sulla seconda guerra mondiale. Migliaia di lettere di cittadini apuani che dal 1946 al 1948 hanno chiesto aiuto per ottenere un risarcimento per i danni di guerra sono conservate e disponibili per lo studio e ricerca, nell’Archivio storico provinciale. Le loro storie, simili e diverse, raccontano di prigionia, di rastrellamenti, di malattie e disoccupazione, di dispersi e di caduti in guerra ma soprattutto di miseria. Nel 1946 le domande presentate erano oltre 40 mila su una popolazione che superava di poco le 200 mila unità.

Il Fondo del Centro studi di storia locale della basilica cattedrale di Massa, fondato nel 1974 dall’arciprete della cattedrale di Massa monsignor Ugo Berti, contiene anche le relazioni rese da diversi religiosi su episodi della Seconda Guerra Mondial, che avevano coinvolto le loro persone o le loro comunità, relazioni sollecitate in occasione della commemorazione del 30° anniversario della Liberazione di Massa. La domanda che apre e chiude il video pone un interrogativo inquietante: davvero la Storia non ha alcun valore? Non è monito, non è “magistra”, non è modello da non ripetere? Riarmo, guerre, intolleranza, vogliamo che sia questo il nostro futuro?

I video saranno disponibili sul portale Archivissima e sui portali istituzionali di Archiweb, Reprobi e degli enti coinvolti da oggi.

Info: https://archiwebmassacarrara.com/