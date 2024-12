Apuania alle prese col difficile test Prato: "Attenzione a Skackhov e Artemenko"

Torna ai tavoli dopo la lunga pausa di un mese, la squadra di A1 della Apuania Tennistavolo e per la sesta giornata del massimo campionato nazionale, questa sera (ore 20) fa visita al Prato. Una partita che non dovrebbe procurare troppi pensieri alla squadra del ds Claudio Volpi che ad oggi ha ottenuto 4 successi e 1 sconfitta. I lanieri hanno invece tre punti (tre pareggi e due sconfitte). "L’incontro con la squadra pratese non sarà semplice – dice il presidente gialloazzurro Guglielmo Bellotti - nelle sue fila giocano Kirill Skackhov e Nikita Artemenko, due russi molto forti, oltre al fortissimo difensore greco Gionis Panagiotis e il giovane talentuoso Giacomo Allegranza. Se vogliamo portare a casa l’intera posta sarà necessario piglio e determinazione". L’Apuania schiera Mihai Bobocica, Tomislav Pucar, Joao Monteiro e Matteo Mutti. La classifica: Sassari 9; Cagliari e Apuania Carrara 8; Servigliano, Bagnolo 4; Prato 3, Messina e Norbello Oristano 2 (Sassari e Servigliano 1 partita in più). La formula prevede due semifinali per le prime quattro classificate, con incontri di andata e ritorno, secondo l’accoppiamento 1/4 - 2/3. In caso di parità, prevarrà la miglior classificata della fase a girone. Le vincenti si giocheranno lo scudetto, con gara d’andata in casa della squadra con peggiore classifica della fase a girone e con ritorno ed eventuale incontro di spareggio sul campo della squadra con la migliore classifica.

ma.mu.