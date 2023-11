Apuane nel progetto Erasmus. Studenti da Grecia e Portogallo alla scoperta delle Grotte di Equi

Un tour speciale a Fivizzano e nelle suggestive grotte di Equi, dove si è svolta la visita all’Apuangeolab, museo virtuale e laboratorio interattivo del Parco Alpi Apuane al centro di un progetto Erasmus+. Nell’ambito di “Approcciare lo sviluppo sostenibile attraverso i Geoparchi Unesco”, lunedì e martedì scorsi il Geoparco mondiale delle Alpi Apuane ha accolto due classi di due scuole superiori europee – provenienti da Grecia e Portogallo – accompagnate dai loro insegnanti. Il progetto, inserito all’interno nel programma dell’UE Erasmus+, si propone come occasione per gli studenti di conoscere temi quali l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale, mettendo a confronto la loro realtà di partenza con quella del paese estero. Il confronto con il territorio apuano è avvenuto dopo un incontro preparatorio con i docenti avvenuto il mese precedente. Le due classi, una dal Portogallo (Freamunde), l’altra dalla Grecia (Retimo, Creta) sono state accompagnate dallo staff del Geoparco che, grazie alla partecipazione di enti e associazioni locali, ha organizzato un ricco programma di incontri e presentazioni. Il primo giorno la classe portoghese ha incontrato gli studenti della 2BLSA dell’Istituto superiore Meucci di Massa. La giornata è poi continuata a Seravezza. Il secondo giorno, presente anche la delegazione greca, visita a Equi Terme e all’Apuangeolab, museo virtuale e laboratorio interattivo del Parco per divulgare le Scienze della Terra, grazie alle guide. Poi lo spettacolo dell’acqua che sgorga dalle Grotte di Equi ha stupito le classi. Dalla Tecchia preistorica sono scese all’ingresso per assistere all’evento pure dall’interno.