"Apuane libere: attacchi gratuiti". Canesi si difende

Riccardo Canesi replica alle accuse di Apuane Libere sullo sky line delle Apuane sulla passeggiata a mare. "Una polemica inventata contro un’innocua targa sulle Apuane - scrive Canesi -. Il mio intento, insieme a ‘Zaccagna, ieri e oggi’, Italia Nostra e Cai, è far conoscere le nostre splendide montagne. A parte alcune squallide insinuazioni personali nei miei confronti e cose false, tipo ’l’ennesima marchetta fatta dai baroni del marmo’, che quest’opera non l’hanno minimamente finanziata, chi ha criticato non si è peritato neanche di conoscere il progetto. Il signore in questione non solo ha offeso solo me ma anche 80 cittadini - prosegue Canesi -, che hanno contributo alla sua realizzazione. Ciò che indigna e fa male sono i giudizi inflessibili, offensivi, intolleranti di chi pensa di salvare le Apuane con questi metodi, buttando tutto in gazzarra, criminalizzando chi tenta di fare qualcosa e chi manifesta pensieri e strategie diverse, nei confronti dei cittadini e delle Istituzioni. Del resto non è che si possa pretendere un atteggiamento rispettoso e civile - conclude Canesi -, da chi era capolista a Firenze nella lista Alternativa Sociale di Alessandra Mussolini con i simboli del Fronte sociale nazionale e di Forza Nuova".