Apre Spino fiorito. Il centro storico torna a vivere

Erano anni ormai che il centro storico di Fosdinovo ne era privo ed ecco che provvidenzialmente l’antico borgo medievale, autentica terrazza proiettata sul Tirreno e la Valle del Magra, torna a vivere, o meglio a rinascere. E lo fa grazie allo ’Spino Fiorito’, il nuovo bar-ristorante inaugurato recentemente negli stessi locali che ospitavano l’antica ’Taberna Panesi’, che per epoche è stata uno dei punti più rappresentativi del capoluogo.

I commensali vi troveranno piatti ispirati alle ricette del territorio: dai sapori della Lunigiana, alla rivisitazione di portate medievali; un viaggio gastronomico epocale alla ricerca del gusto. Lo Spino Fiorito inoltre regalerà serate basate su degustazioni ed incontri con esperti del territorio che testimonieranno la storia di Fosdinovo attraverso tradizioni e sapori.

"Questa riapertura potrà dare un nuovo impulso al centro storico del nostro bellissimo borgo – afferma il sindaco di Fosdinovo Antonio Moriconi – dopo molti anni, il paese recupera un luogo simbolo frequentato in passato da personaggi che con la propria personalità e fantasia hanno caratterizzato ed animato le stagioni dagli anni Sessanta agli anni Ottanta. Un sincero ringraziamento vada a Gianni Moriconi ed alla sua famiglia per la loro intraprendenza così pure mi sento di ringraziare gli eredi Panesi per la disponibilità dimostrata. E’ in questo modo infatti che contribuiranno a garantire nuova vita al loro locale".

Roberto Oligeri