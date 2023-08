Appuntamento con l’ecologia a Villa Schiff Protagonisti i bambini dei centri estivi locali

Appuntamento con l’ambiente, stasera alle 21, a Villa Schiff di Montignoso, per un incontro durante il quale saranno protagonisti i bambini dei Centri estivi locali. Durante la bella stagione è stata infatti portata avanti un’innovativa iniziativa di sensibilizzazione: nel corso del laboratorio di educazione ambientale, è stato creato un coinvolgente video che racconta la toccante storia di una tartaruga e una bambina, simboli di una natura in pericolo a causa dell’inquinamento rampante. L’obiettivo è chiaro: stimolare una maggiore consapevolezza e rispetto per l’ambiente e i suoi abitanti. Intitolato ’Inquinamento: una chiamata alla consapevolezza’, il video è frutto della collaborazione tra i partecipanti ai Centri estivi e i loro educatori. Attraverso una narrazione emozionante e immagini suggestive, il video illustra la struggente lotta di una tartaruga marina e una giovane bambina contro gli effetti devastanti dell’inquinamento. Questo progetto artistico mira a far riflettere il pubblico su come le nostre azioni quotidiane possano influenzare il mondo naturale che ci circonda.

L’evento non si ferma qui: in programma è anche la proiezione di un ulteriore video che raccoglie le varie attività e momenti significativi dei partecipanti all’interno dei laboratori. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Sportpertutti e Solidarietà Massa Carrara Aps, intende utilizzare il video come strumento educativo nelle scuole e nelle comunità.