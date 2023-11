Approvato il documento di Musetti

Il consiglio comunale vota all’unanimità l’ordine del giorno ’Contro la violenza sulle donne’. L’ordine del giorno, presentato in assemblea la scorsa settimana dalla consigliera di maggiornanza Alberta Musetti (nella foto) con la collaborazione della consigliera Benedetta Muracchioli, ha ottenuto l’ok del consiglio comunale. Nel documento presentato dalla consigliera Musetti, suddiviso in diversi punti, si richiede al Comune di intensificare la sinergia tra servizi sociali, sanitari, forze dell’ordine, magistratura, istituzioni scolastiche e associazioni locali, per svolgere una maggiore ed efficace azione a sostegno delle donne vittime di violenza e delle loro famiglie. Promuovere campagne di sensibilizzazione sui giovani per diffondere la cultura del rispetto e la tutela delle diversità di genere. Si chiede inoltre l’impegno per l’inserimento nella home page del sito del Comune di dare adeguata visibilità al numero antiviolenza 1522 e alla app Youpol del ministero dell’Interno; app con la quale si trasmettono messaggi alla Polizia con segnalazioni georeferenziate ricevute dalla Questura.

Si chiede inoltre l’impegno all’installazione di una panchina rossa in luogo visibile con la targa informativa del numero antiviolenza 1522. Infine un appello al Parlamento e al Governo affinché punti a creare percorsi formativi sulla lotta alla violenza di genere nei programmi scolastici. Appello invece alla Regione e al Parlamento con l’impegno di individuare risorse economiche adeguate per la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio.