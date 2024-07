Applausi ai ‘Leo Badiali’. La musica coinvolgente della giovane band

Grande successo per il concerto dei Leo Badiali in piazza Menconi a Marina di Carrara, organizzato dalla Pro loco in collaborazione con il Comune di Carrara. In tanti hanno partecipato cantando e ballando le canzoni della band. Tra il pubblico anche la cantante Irene Fornaciari. La formazione dei Leo Badiali (foto studio Ciak di piazza Menconi) prende il nome da Leonardo Badiali, il giovane cantautore e musicista di Massa che è stato il primo batterista della ‘Silent King Big Band’, l’orchestra jazz della Regione Toscana. Gli altri musicisti, tutti laureati al Conservatorio Boito di Parma, sono Leonardo Boschi (chitarra e seconda voce), Jan Toninelli (basso), Cesare Panizzi (Tastiere), Igor Fornaciari (chitarra, terza voce e nipote di Zucchero), Fabrizio Matta (batteria). Hanno vinto di recente il concorso ‘Zocca paese della musica’, tra 518 artisti, aggiudicandosi l’onore di aprire il concerto di Blasco a San Siro. In piazza Menconi i Leo Badiali oltre ai loro pezzi hanno eseguito canzoni di Zucchero, Cremoni, Vasco e Pino Daniele. Tanti applausi e grande calore del numeroso pubblico.