’Apocalisse ieri’, immagini e poesie sulla devastazione del mondo

In concomitanza con la Festa Pic si è svolta a Camaiore la mostra "Apocalisse Ieri" dove gli autori si sono voluti esprimere sull’inquinamento e sulla devastazione del mondo tramite un racconto composto da prosa e immagini. Si è trattato di una serie di fotografie scattate da Pier Luca Mori, accompagnate da testi poetici di Sara Chiara Strenta di Massa che hanno accompagnato i visitatori a una riflessione sul nostro futuro. L’inquinamento marino è visto tramite gli occhi delle sirene che riemergono dal mare pervase dalla disperazione e circondate da rifiuti tossici. La natura si ribella all’avidità umana e l’uomo lotta per la sopravvivenza fino a combattere contro sé stesso.

L’esposizione ha avuto in successo soddisfacente, gli autori sono rimasti molto soddisfatti sia per il numero di visitatori sia per i vari feedback positivi ed hanno potuto raccogliere nuovi punti di vista facendone tesoro per implementare il racconto con nuove rime e immagini. Sia per Pier Luca sia per Sara si è trattato della prima volta che si esponevano al pubblico, i numerosi apprezzamenti ricevuti li hanno incoraggiati a continuare su questa strada. Un dato interessante è che coloro che hanno affollato la sala della mostra erano interessati alle tematiche proposte, segno che l’argomento è stato ritenuto interessante e degno di attenzione. Alcune foto sono state scattate sul litorale di Marina di Massa.

L’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Camaiore ed è stato ospitato presso la sede del Partito Democratico. Un ringraziamento al pubblico presente tra cui il sindaco Marcello Pierucci che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale. L’idea degli artisti è di promuovere la mostra anche in terra apuana.