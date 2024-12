Apertura straordinaria dei Luoghi del Natale nel centro storico di Massa

A grande richiesta apertura straordinaria stasera dalle 21 alle 23 dei Luoghi del Natale nel centro storico di Massa. La serata è dedicata ai più grandi, per permettere anche agli adulti di scuriosare nei luoghi arredati e allestiti con cura dai commercianti e magari farsi una foto ricordo con gli amici insieme a Babbo Natale. Dice Elisabetta Zanetti presidente del Ccn ’Massa da Vivere’ "Molte persone e clienti ci hanno espresso questo desiderio nonostante l’età, perché il Natale ci fa tornare tutti un po’ bambini!". Saranno presenti naturalmente anche elfi, Babbo e Mamma Natale e il tanto amato Grinch.

Consigliatissima la visita guidata ’Alla scoperta dei Luoghi del Natale’ con Antonella Aurora Manfredi di ControVentotrekking e Storia (su prenotazione WhatsApp 347 037 2764). I locali vi accoglieranno giovedì sera con offerte speciali e molti negozi aperti. Inoltre sarà aperto anche il Laboratorio di Babbo Natale dove Elfo Severino mostrerà come si costruisce una trottola artigianale.

La Casa di Babbo Natale e L’Ufficio Postale degli Elfi in Piazza Aranci all’interno di un bosco saranno aperti tutti i pomeriggi fino al 24 dicembre e Il Salotto di Mamma Natale in via Cavour e Il Boschetto dei Folletti in via Cairoli aspettano i bambini tutti il sabato e la domenica pomeriggio. La Tana del Grinch in via Ghirlanda sarà aperta di nuovo venerdì 20 , sabato 21 e lunedì 23 dicembre pomeriggio e tutti i luoghi apriranno anche stasera.

’I Luoghi del Natale’ fanno parte del programma di ’Massa Natale - un incanto nel verde’, un alternarsi di appuntamenti che l’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Ccn “Massa da vivere” hanno pensato per ricreare in città la magica atmosfera natalizia. Tutti i giorni sono previste iniziative fino al 6 gennaio.

La Casa di Babbo Natale e gli altri luoghi sono stati realizzati, offerti e curati nei minimi dettagli dai commercianti associati nel Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere con il sostegno di aziende e associazioni: Confcommercio Lucca Massa Carrara, Confcommercio Toscana Nord-Ovest, PiùMe, Lazzarelli Web, Eli Gioielli, Ottikontatt Piazza Aranci, MB Garden e Nuova Massa Legnami.

Passeggiando per Massa in piazza Bertagnini troverete La Casa di Pan di Zenzero, una dolce casetta che farà da cornice agli eventi del programma natalizio. All’Ufficio Postale degli Elfi si potrà prendere il Panettone del Cuore, contribuendo a sostenere i tanti progetti di ricerca, cura e accoglienza di Monasterio e due suoi due ospedali: Ospedale del Cuore di Massa e Ospedale San Cataldo di Pisa. E dopo Natale verrà allestita La Cucina della Befana in via Ghirlanda.