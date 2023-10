Anziana muore davanti al marito mentre cerca funghi a Pontremoli

Muore a fianco del marito mentre cercano i funghi nel bosco. E’ successo ieri a Pontremoli in località Panigale quando l’83enne è crollata a terra senza sensi. Una passeggiate come tante, quelle che Iva Pizzanelli faceva insieme al marito Adriano Beccari. La giornata di sole, scusa per assentarsi qualche ora, così moglie e marito in tarda mattinata partono da Prà del Prete e raggiungono il bosco lì vicino. Passano le ore, i due proseguono nella ricerca ma ad un certo punto la donna crolla a terra, dalle prime ricostruzioni sembra che in quella caduta abbia battuto la testa ma a monte di tutto i sanitari sostengono che si tratti di possibile un ictus. A quel punto il marito si avvicina prova a farla riprendere ma niente, la donna non da segni di vita così Beccari chiama i soccorsi. Sono le 14.30 la chiamata arriva in centrale le squadre di soccorso si dirigono sul luogo, interviene l’ambulanza e i vigili del fuoco. Arrivati così sul posto i sanitari scendono fino al luogo dove era la donna ma possono solo che constatare il decesso per cause naturali con la presenza di trauma cranico probabilmente dovuto alla caduta.

Saranno poi i vigili del fuoco a recuperare la salma vista la zona impervia. "Il medico ci ha detto che deve aver avuto un ictus - racconta il nipote della donna Fabio Pizzanelli - perché sembra che prima di cadere a terra abbia iniziato a parlare con difficoltà. I funerali ci saranno giovedì". Grande cordoglio da parte della comunità perché la donna era molto conosciuta in paese. Lei che con il marito, dopo anni di lavoro poi il traguardo della pensione, avevano trovato un passatempo nella ricerca dei funghi ormai erano veterani e spesso in quei boschi passavano ore, gli stessi luoghi che ieri hanno visto la morte della Pizzanelli.

Patrik Pucciarelli