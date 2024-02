Antonioli guida la segreteria del Nuovo Psi

Ambiente, sicurezza, cultura, economia e sociale: sono alcune delle tematiche su cui è pronta per lavorare la segreteria del Nuovo partito Socialista di Massa Carrara. Il segretario provinciale Sabino Antonioli, già assessore alla cultura a Massa e segretario anche del Nuovo Psi per l’Emilia Romagna, ha presentato i trenta componenti della segreteria provinciale con i quali porterà avanti un programma condiviso e articolato.

Il nuovo Psi guarda con preoccupazione al nuovo piano regolatore portuale e al suo impatto ambientale: "Quei 500 metri di barriera creeranno non poche difficoltà a tutte le strutture che a Marina di Massa lavorano sul turismo". Poi l’abbandono della montagna e l’annuncio di una convention sui temi dell’ambiente legati al territorio. Sulla cultura secondo Antonioli per i grandi eventi c’è bisogno non solo del Castello Malaspina ma la creazione di un circuito che metta al centro il Palazzo Ducale, poi la chiesa del Carmine, il duomo e il teatro Guglielmi. E sul recupero di Palazzo Ducale annuncia una battaglia politica. "Gli uffici della prefettura e della Provincia vanno dislocati altrove e la struttura deve essere restituita alla città".

La segreteria provinciale del Nuovo Psi è formata da: Valentina Manfredi, Carla Pucci, Patrizia Ciuffi, Eleonora Violante, Brunella Pomelli, Anna Panesi, Chiara Barani, Barbara Mola, Lucio Barani, Massimo Stagnari, Marco Donadel, Gino Gassani, Enzo Bogazzi, Daniele Antonioli, Luciano Filippi, Claudio Biagi, Paolo Franzoni, Jhonny Ciarleglio, Giulio Musto, Francesco Quadrelli, Sabino Antonioli, Enzo Landi, Fabrizio Drovandi, Pietro Manfredi, Almo Bertocchi, Corrado Panesi, Massimo Teani, Oscar Romiti, Piero Del Freo, Gabriele Borghini, Franchino Bassignani.

Angela Maria Fruzzetti