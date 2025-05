Antonio Calabro ai microfoni di Radio Fiesta

Mercoledì alle 10 lo speaker sportivo Fabrizio Bertelli intervisterà i protagonisti della stagione calcistica della Carrarese. La trasmissione intitolata ‘Speciale Carrarese in serie B’ si potrà ascoltare su Radio Fiesta e sul sito web dell’emittente radiofonica (Radiofiesta.it) e sarà realizzata in diretta e direttamente dallo stadio dei Marmi.

Sarà l’occasione per ascoltare in presa diretta le imprese degli Azzurri di mister Calabro, che grazie al loro impegno sportivo sono riusciti a mantenere la squadra in serie B. Un risultato storico come lo era stata la promozione. Ospiti del salotto radiofonico di Bertelli il mister Antonio Calabro, il direttore della Carrarese Jacopo Pasciutti e alcuni dei calciatori che hanno fatto sognare i tifosi.

La trasmissione, come anche le telecronache, è realizzata in collaborazione con la società sportiva e sarà trasmessa per dare maggior risalto alla salvezza e alla permanenza in B, e ricordare a tutti gli appassionati e tifosi la grande stagione calcistica realizzata dalla squadra giallazzurra. I protagonisti racconteranno retroscena e curiosità di questo campionato, ma anche l’impegno della squadra e il profondo amore che un’intera città nutre per la Carrarese calcio.