Antona celebra il successo di 3dApuanAlps premiato da Intesa Sanpaolo

Un evento per il paese di Antona: telecamere e macchine fotografiche hanno attraversato le strette vie pedonali, si sono addentrate nel cuore del borgo fino ad arrivare da Donatella Balloni, imprenditrice, ideatrice e fondatrice del progetto divenuto impresa ‘3dApuanAlps’. Le emozioni hanno coinvolto il paese e non solo perché il progetto originale e ambientale che promuove la bellezza e unicità delle Alpi Apuane è stato premiato da Intesa Sanpaolo nell’ambito di "Crescibusiness Progettiamo Sostenibile in Tour", la nuova edizione del programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato alle aziende artigiane che si sono distinte per avere adottato criteri ESG, come la riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali e dei rifiuti, quota di presenza femminile, ore di formazione per i dipendenti, soddisfazione dei clienti, capacità di valorizzare le eccellenze del territorio. Dieci aziende in Toscana, fra le 120 in tutta Italia, e una sola a Massa, quella di Donatella Balloni che ha ricevuto una delegazione della Banca, guidata dal direttore regionale Tito Nocentini. Grazie al contributo di partner di prestigio come il Gruppo Cerved, Intrum, e Regalgrid, e alla collaborazione con Monitor Deloitte, alle vincitrici è stata offerta anche l’opportunità di essere inserite in un percorso di visibilità e sviluppo nei tre ambiti ESG - ambientale, sociale e di governance - oltre a beneficiare di prodotti dedicati per pianificare e realizzare investimenti sostenibili anche supportati dal Fondo di Garanzia. Foto e interviste, oltre alla premiazione daranno visibilità al progetto e al paese. Un team di 8 persone per la videointervista è arrivato da Milano e ha girato le riprese tra lo studio, casa Piccianti e i vicoli del paese.