Antiche pietre tornano a splendere Cantieri e lavori nelle piazze storiche

Si è insediato nella giornata di ieri il cantiere che servirà per cambiare la pavimentazione del tratto di via Roma adiacente a Piazza Italia. Da tempo si era reso necessario intervenire a causa del deterioramento delle pietre causato dall’uso del sale nella stagione invernale allo scopo di evitare la formazione del ghiaccio. Con il trascorrere del tempo gran parte delle lastre di pietra ha finito per consumarsi, andando a creare delle cavità che rendevano disagevole il traffico e pericolosa la circolazione. Inizialmente i tecnici avevano pensato alla fresatura delle pietre, molte delle quali deteriorate e poi di impiegare una copertura di asfalto. Invece per una serie di considerazioni tecniche è stato deciso di rimuovere la pavimentazione, così verrà steso uno strato di asfalto grezzo che sarà ricoperto ancora da bitume colorato. la spesa per l’intervento è di 60mila euro (importo a base d’asta).

La chiusura della strada è iniziata da ieri pomeriggio ed è previsto che duri sino a mercoledì prossimo. Infine un altro stop successivo di un paio di giorni per il completamento dell’asfaltatura. Le bancarelle del mercato che si svolge il mercoledì e il sabato saranno spostate lungo le strade nei paraggi. La pavimentazione di Piazza Italia e la copertura del tratto adiacente di Via Roma con i “piagnoni“ era stata realizzata nel 2004 in occasione del passaggio del Giro d’Italia, quando era sindaco Enrico Ferri ed era costata 1 milione e 720mila euro. Nella circostanza era stato cambiato tutto l’arredo urbano con la collocazione di nuove piante. L’innesto con via Cavalieri di Vittorio Veneto era stato allargato in modo tale da andare ad evitare possibili disagi al transito delle vetture consentito anche sul tracciato viario della nuova piazza. Entro la prossima settimana inizieranno anche i lavori per sostituire le pietre logore del lastricato storico in piazza della Repubblica. Si pensa di sostituire un centinaio di piagnoni con altri, sempre storici, che sono stati già recuperati e risultano essere a disposizione. L’ opera è già stata affidata alla ditta Menchi della Garfagnana specializzata in questo tipo di lavori. Il cantiere non prevede la chiusura della piazza. La stessa impresa aveva già lavorato al ripristino della pavimentazione originale della piazza negli anni Novanta.

L’intervento avrà un costo complessivo di circa 200mila euro. A rovinare il lastricato spesso sono stati i lavori di rimozione delle pietre per effettuare lavori di manutenzione all’acquedotto, alla linea del gas o a quella elettrica. vengono affidati lavori a ditte che non sono specializzate nel ripristino a regola d’arte della pavimentazione stradale. I “piagnoni“ sono stati spesso asportati con martelli pneumatici e piccoli escavatori, operazione selvaggia che li ha sbrecciati e s danneggiati grandissimo numero.

Ditte che evidentemente non erano proprio abituate a lavorare nei centri storici, le quali addirittura non hanno nemmeno saputo numerare le pietre per poter in seguito ricostituire le file a lisca di pesce originali. Il lastricato delle strade nel centro storico era stato realizzato dal 1841 al 1846: un’opera avviata con il Granducato di Toscana che va difesa.

Natalino Benacci