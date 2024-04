"Anteprima nazionale al Teatro degli Animosi: Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare in scena con la Compagnia Opus Ballet"

In anteprima nazionale al Teatro degli Animosi di Carrara, domenica alle 21, Sogno di una notte di mezza estate, di William Shakespeare, la nuova produzione della Compagnia Opus Ballet, firmata del coreografo Davide Bombana, musiche di Felix Mendelssohn, danzatori Giuliana Bonaffini, Emiliano Candiago, Matheus De Oliveira Alves, Ginevra Gioli, Gaia Mondini, Giulia Orlando, Riccardo Papa, Lorenzo Terzo, Frederic Zoungla, Rebeca Zucchegni. Il nuovo progetto coreografico di COB Compagnia Opus Ballet celebra uno dei massimi esponenti della cultura mondiale, William Shakespeare, in una produzione che fonde musica classica, drammaturgia e danza contemporanea. COB ha l’onore di affidare la coreografia a Davide Bombana. Per la prevendita la biglietteria del Teatro degli Animosi è aperta oggi e domani in orario 10/12.30 e 17/18.30, mentre nella giornata di spettacolo 10/12.30 e 18/21.